СЦКК надала СММ ОБСЕ чергові факти наслідків обстрілів бойовиками населених пунктів

Прес-офіцер української сторони СЦКК Руслан Семенюк зазначив, що 26 та 27 серпня терористи застосували 82 та 120 мм міномети по житлових кварталах Станиці Луганської, повідомляє офіційний сайт Міноборони. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки по вулицях Леніна, Ломоносова, Лебединського, 5-та лінія, 3-тя лінія, 4-та лінія, Гоголя, Лермонтова та по вулиці 1-го травня.

Хоча постраждалих немає, багато людей залишились без житла. Хтось переїхав до родичів, а дехто залишився жити в руїнах. Наприклад, 75-річну жінку зі зруйнованого будинку по вулиці Ломоносова забрали до себе небайдужі сусіди.

Загалом, за даними офіцерів-спостерігачів СЦКК на даний час в Станиці Луганський з 14,5 тисяч мешканців залишилось близько 600, переважно похилого віку.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області за минулу добу, 25 серпня, бойовики обстріляли Станицю Луганську, перебивши газопровід, лінії електропередач і житловий будинок.