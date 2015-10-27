У Луганській області на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець

Про це повідомляє «Інформаційний спротив» з посиланням на речника АТО в Луганській області Руслана Ткачука.

«За попередньою інформацією, тілесні ушкодження солдат ЗСУ дістав приблизно о 05:20 у лісосмузі між м. Золоте-4 Попаснянського району та підконтрольним незаконним бандформуванням "ЛНР" м. Золоте-5 в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої», – повідомив Ткачук.

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Наголошується, що вчора надійшло повідомлення від медсестри вузлової лікарні на ст. Попасна про те, що до лікарні доставлено військовослужбовця ЗС України, 1977 р., уродженця Полтавської області з діагнозом «осколкове поранення м'яких тканин підколінної ямки».

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Раніше група «ІС» повідомляла, що на низці ділянок у зоні АТО відновилися снайперські обстріли з боку терористів.