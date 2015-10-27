Бойовики відновили снайперські обстріли у зоні АТО - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

За даними групи, бойовики продовжують вести спостереження за позиціями сил АТО з нейтральної смуги практично на всіх ділянках лінії розмежування сторін.

«ІС» зазначає, що терористи відкривали вогонь зі стрілецької автоматичної зброї, в тому числі із застосуванням кулеметів, а також із автоматичного гранатомета типу АГС-17 у районі Донецького аеропорту з боку населених пунктів Веселий і Спартак. «Обстрілювали наші позиції як у районі ділянки Донецької кільцевої дороги (в районі Опитного), так і передові позиції в районі н. п. Піски», - повідомляє «ІС».

Також зафіксовано стрільбу зі стрілецької зброї й кілька пострілів із 82-мм мінометів у районі Старогнатівки в бік передових позицій сил АТО: «міни лягли на нейтральній смузі».

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«Неприцільні обстріли зі стрілецької зброї зафіксовані в районі н. п. Новолуганське, Зайцеве. У ході обстрілу спостерігалося переміщення бронетехніки бойовиків (кілька од. БТР-80) на передньому краї», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про відновлення снайперських обстрілів позицій сил АТО в районі н. п. Мар'їнка, на північний-схід від н. п. Шуми, на південь від н. п. Попасна, в районі н. п. Щастя, на ділянці між Широкине і Заїченко.

На північний-захід від н. п. Тельманове (в районі Шевченко і Жовтневе) зафіксовано відвід на північний напрямок уздовж лінії фронту бронегрупи бойовиків (5 танків і 2 БМП-2).

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Із боку н. п. Красний Луч у бік н. п. Лутугине терористи перекинули 4 установки 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град».

«Через Шахтарськ у бік Донецька йде перекидання танків (Т-72М) на трейлерах. На бронетехніці видно сліди затирання бортових номерів і тактичних знаків», - повідомляє «ІС».