У Кримінальному кодексі не залишилося статей, які б не були порушені бойовиками на Донбасі - АП

Про це заявив речник Адміністрації президента (АП) з питань антитерористичної операції (АТО) Андрій Лисенко, передає "112 Україна".

Він зазначив, що збір інформації про злочини на Донбасі здійснюють Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України. Отримані факти передаються до міжнародних судових організацій і в подальшому можуть бути використані для подачі позовів проти Російської Федерації.

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"На території Донбасу було скоєно стільки злочинів, що в Кримінальному кодексі не залишилося жодної статті, яка не була б порушена цими злочинами. Більш того, вже потребує внесення змін і доповнень цей Кримінальний кодекс, щоб можна було повною мірою розповісти про те, що там дійсно відбувається", - сказав Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що організація "Міжнародне партнерство з прав людини" передала в Гаазький трибунал матеріали щодо військових злочинів і злочинів проти людяності в Україні.