До Гааги передали докази понад 300 злочинів на Донбасі (документ)

Про передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення організації.

Йдеться про зібрані понад 300 свідчень від жертв і свідків таких подій. Вони були отримані в рамках проекту, спрямованого на недопущення безкарності за серйозних злочинів під час військового конфлікту в східній Україні.

Координатор та юрист проекту Саймон Папуашвілі під час зустрічі з представниками трибуналу заявив, що загалом було проведено 32 місії і зібрано понад 300 свідчень. Щодо кожного епізоду зібрана супровідна інформація, додаткові деталі та відомості про ймовірних злочинців.

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За його словами, хоча задокументовані злочини з обох сторін конфлікту, все ж переважно йдеться про злочини, скоєні бойовиками через небезпеку перебування на підконтрольній їм території України.

Польовий координатор місії Світлана Валько у свою чергу розповіла, що зібрані докази класифіковані за географічною ознакою і розділені на п'ять основних категорій злочинів: тортури, вбивства, обстріли, позбавлення майна і утримання військовополонених.

За її словами, місія розраховує зібрати більше свідчень про злочини з української сторони, коли жертви будуть менш налякані, щоб розповісти про те, що їм довелося пережити.

Місія нагадує, що український уряд 8 вересня 2015 року надав їй юрисдикцію над усіма міжнародними злочинами, скоєними на території України. На основі зібраних місією матеріалів Гаазький трибунал здійснить первинний огляд ситуації в Україні і може ініціювати повноцінне розслідування міжнародних злочинів, які сталися в східній Україні.