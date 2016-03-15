В СБУ розповіли, як Росія хоче легалізувати поставки озброєння на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.

Представник СБУ звернув увагу, що у контрольованих Кремлем російських ЗМІ з’явилася інформація про начебто відновлення роботи Луганського патронного заводу. "Про те, що вони там вже мільйонами випускають патрони і засоби ураження, доблесно постачаючи їх для нужд збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР", - сказав Ткачук.

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У цьому зв’язку він заявив, що "ця інформація є повним фейком".

"Вона повністю не відповідає дійсності. Вони просто намагаються шляхом цих інтернет-публікацій легалізувати поставки російського озброєння, російських боєприпасів на територію, контрольовану російсько-терористичними військами", - наголосив Ткачук.

За його словами, це перший етап інформаційної кампанії, яку розпочали російські спецслужби.

"За нашими даними, найближчим часом вони планують також розмістити публікації про те, що на певних майданчих здійснюється фактично виробництво броньованої техніки на окупованих територіях", - наголосив Ткачук.