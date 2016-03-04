СБУ викрила більше 20 фахівців ОПК, що у відпустках працювали на військовій базі "близькосхідної країни"

Як повідомляє прес-центр СБУ, організували канал українець та громадянин однієї з країн Близького Сходу, до якої і залучалися спеціалісти з українських бронетанкових заводів.

"Відрядження" відбувалися під час офіційних відпусток на українських підприємствах, без отримання відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України. На території іноземної військової бази вітчизняні спеціалісти ремонтували військову техніку.

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Співробітники спецслужби затримали 6 українських фахівців, які повернулися після здійснення ремонту 25 одиниць бронетехніки.

Правоохоронці встановили особи організаторів каналу та задокументували "закордонні візити" більш ніж 20 вітчизняних спеціалістів. Перевіряється інформація щодо причетності до виїзду фахівців за кордон керівництва заводів оборонно-промислового комплексу.

СБУ скерувала матеріали протиправної діяльності до органу досудового слідства для прийняття рішення про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України.

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