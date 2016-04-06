Бойовики на Донбасі уникають відправки на передову та ламають бойову техніку - розвідка

Про це йдеться в повідомленні розвідки щодо обстановки в районі проведення АТО станом на 6 квітня.

За даними розвідки, усвідомлюючи небезпеку участі в активних бойових діях, особовий склад намагається уникнути відправки на передові позиції. Крім того, збільшується кількість випадків навмисного пошкодження бойової техніки у з’єднаннях 2 армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил Росії.

Так, 4 квітня на полігоні у районі міста Красний Луч (Луганська область) під час проведення батальйонного тактичного навчання з подоланням водної перешкоди, військовослужбовці 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве, Донецька область) втопили чотири бойових машини піхоти, з яких три потребують довготривалих ремонтно-відновлювальних робіт.

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"У зв’язку з незадовільними результатами перевірки стану бойової підготовки та регулярними надзвичайними подіями в підпорядкованих підрозділах (приховування факту втрати БПЛА, затоплення бойових машин, відкрита непокора підлеглих та їх відмова від виконання наказів), командувач 2 АК генерал-майор ЗС РФ Є.Нікіфоров дав негативну характеристику командиру 7 омсбр полковнику ЗС РФ О.Бушуєву для вступу в Академію Генерального штабу ЗС РФ (повернення Бушуєва О.М до Росії для вступу в академію планувалось на кінець квітня ц.р.)", - зазначили в управлінні розвідки.

В той же час розвідкою було зафіксовано чергові факти постачання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів для потреб 1 АК (Донецьк) ЗС РФ: Харцизьк – ешелон (три платформи з військовою технікою, три вагони з боєприпасами та майном, 160 тонн дизельного пального); Амвросіївка – три вантажні автомобілі з боєприпасами та чотири паливозаправники.

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