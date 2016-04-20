Ще 20 засуджених повернули на підконтрольну Україні територію (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Сьогодні з ініціативи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбулася чергова передача 20 засуджених осіб із непідконтрольної уряду України території. Серед них – дві жінки та одна особа з інвалідністю. Це вже п’ята успішна операція з передачі засуджених", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також зазначили, що станом на сьогодні на підконтрольну Україні територію загалом повернуто 87 засуджених.