Адвокат розповіла, коли Росія може передати українських політв'язнів

Процедура оформлення документів, необхідних для повернення Олександра Кольченка та інших засуджених українців на батьківщину, про яких говорив Мін'юст РФ, може зайняти місяць, може два, передає слова адвоката "Апостроф".

"Зараз триває збір документів. Коли документи з ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - Ред.) надійдуть, то Міністерство юстиції Росії разом із запитом Мін'юсту України відправлять ці документи на розгляд до суду для прийняття рішення про можливість відбування покарання в Україні", - зазначила Сидоркіна, додавши, що останнє слово за судом.

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Крім того, адвокат повідомила, що поки жодного затягування справи немає.

"У рамках термінів, які встановлені законом, вони й збирають документи. Процедура витримана, ніяких затягувань немає. Тому що з Міністерства юстиції України документи були відправлені 10 березня. І рівно в ці терміни – місячний термін розгляду – Мін'юст Росії укладається. Процесуально вони ніяких порушень у цьому плані не допускали", - додала Сидоркіна.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство юстиції Російської Федерації доручило Федеральній службі виконання покарань підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи режисера Олега Сенцова, для подальшого відбування покарання на батьківщині.

Водночас у Мін'юсті наголошують, що остаточне рішення буде прийнято федеральними судами Росії.