Штаб АТО повідомив про 11 обстрілів українських позицій бойовиками на Донбасі

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

"Із настанням темної пори доби на Маріупольському напрямку бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Новотроїцького з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів. На Донецькому напрямку по українських захисниках біля Мар’їнки вів вогонь снайпер противника. А позиції сил АТО в районі Авдіївки були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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У штабі наголосили, що незаконні збройні формування порушили «режим повної тиші» й на Луганщині. Там вони обстрілювали укріплення ЗСУ неподалік н.п. Новоолександрівка з гранатометів та великокаліберних кулеметів.