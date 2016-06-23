Військова прокуратура повідомила про підозру ватажку терористів "Гіві"

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як зазначається, ватажку бойовиків «Гіві» інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою групою та участь у ній); ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (співучасть у веденні агресивної війни); ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 (співучасть у порушенні законів та звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з військовополоненими); ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Читайте такожВатажок бойовиків "ЛНР" засумнівався у "геройстві" Гіві та Мотороли

«Толстих інкримінується те, що він у період із травня 2014 року по січень 2015 року, перебуваючи у м. Словянськ, м. Іловайск і м. Донецьк, будучи ватажком незаконного збройного формування «Сомалі», виконуючи відведену йому роль у веденні агресивної війни проти України, організовував та особисто вчинив збройні напади на представників сил АТО, а також жорстоке поводження і тортури щодо полонених військовослужбовців Збройних сил України», - сказано у повідомленні.

Враховуючи, що підозрюваний переховується на непідконтрольній території Донецької області, найближчим часом планується звернутись до суду для отримання дозволу на проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Санкції інкримінованих Толстих злочинів передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.