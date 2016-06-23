Військова прокуратура повідомила про підозру ватажку терористів "Гіві"
Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України під час розслідування кримінального провадження за фактом розв’язання і ведення представниками влади Росії та збройних сил РФ агресивної війни проти України повідомила про підозру ватажку незаконного збройного формування «Сомалі» терористичної організації «ДНР» Михайлу Толстих (позивний «Гіві»).
Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
Як зазначається, ватажку бойовиків «Гіві» інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою групою та участь у ній); ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (співучасть у веденні агресивної війни); ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 (співучасть у порушенні законів та звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з військовополоненими); ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.
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«Толстих інкримінується те, що він у період із травня 2014 року по січень 2015 року, перебуваючи у м. Словянськ, м. Іловайск і м. Донецьк, будучи ватажком незаконного збройного формування «Сомалі», виконуючи відведену йому роль у веденні агресивної війни проти України, організовував та особисто вчинив збройні напади на представників сил АТО, а також жорстоке поводження і тортури щодо полонених військовослужбовців Збройних сил України», - сказано у повідомленні.
Враховуючи, що підозрюваний переховується на непідконтрольній території Донецької області, найближчим часом планується звернутись до суду для отримання дозволу на проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.
Санкції інкримінованих Толстих злочинів передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.