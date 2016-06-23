КДБ Білорусі розслідує участь 138 громадян у бойових діях на сході України

Як заявив голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик, ідеться про людей, що, як вважають, брали участь у конфлікті на частині Донбасу з обох його сторін, передає Радіо Свобода.

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Усім їм висунуть звинувачення в найманстві, додав керівник КДБ.

У квітні в Білорусі ухвалили закон, що робить кримінальним злочином будь-яку участь громадян країни у воєнних конфліктах в інших державах - незалежно від того, чи вони воювали за винагороду, чи суто з ідейних міркувань, їх вважатимуть "найманцями".