КДБ Білорусі розслідує участь 138 громадян у бойових діях на сході України
18:02, 23 червня 2016Війна
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У Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили, що розслідують діяльність 138 громадян країни, яких підозрюють в участі в бойових діях на сході України.
REUTERS
Як заявив голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик, ідеться про людей, що, як вважають, брали участь у конфлікті на частині Донбасу з обох його сторін, передає Радіо Свобода.
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Усім їм висунуть звинувачення в найманстві, додав керівник КДБ.
У квітні в Білорусі ухвалили закон, що робить кримінальним злочином будь-яку участь громадян країни у воєнних конфліктах в інших державах - незалежно від того, чи вони воювали за винагороду, чи суто з ідейних міркувань, їх вважатимуть "найманцями".
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