Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, ще 11 - поранені
13:10, 23 червня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув і 11 отримали поранення.
Ці безповоротні і санітарні втрати сили АТО понесли на всіх напрямках / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув та 11 бійців отримали поранення. Ці безповоротні і санітарні втрати сили АТО понесли на всіх напрямках в результаті ворожих обстрілів», - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики активізувалися на всіх напрямках, здійснивши 46 обстрілів позицій ВСУ.
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