Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, ще 11 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув та 11 бійців отримали поранення. Ці безповоротні і санітарні втрати сили АТО понесли на всіх напрямках в результаті ворожих обстрілів», - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики активізувалися на всіх напрямках, здійснивши 46 обстрілів позицій ВСУ.