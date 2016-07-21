За добу в зоні АТО поранено 5 військових - Лисенко
12:57, 21 липня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО п'ятеро військових Збройних сил України зазнали поранень.
За добу на Донбасі поранені 5 військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, п'ятеро хлопців отримали поранення", - сказав Лисенко.
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Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 70 обстрілів з боку російських окупаційних військ.
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