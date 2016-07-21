За добу в зоні АТО поранено 5 військових - Лисенко

12:57, 21 липня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні АТО п'ятеро військових Збройних сил України зазнали поранень.

/ Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, п'ятеро хлопців отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 70 обстрілів з боку російських окупаційних військ.

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