За добу в зоні АТО поранено 5 військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, п'ятеро хлопців отримали поранення", - сказав Лисенко.

Читайте такожТерористи "ЛНР" провели бойові навчання (фото)

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 70 обстрілів з боку російських окупаційних військ.