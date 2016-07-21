Штаб АТО: кількість обстрілів бойовиків не зменшується, є жертви серед жителів Донбасу

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 21 липня, опублікованому в Facebook.

Найбільше, 33 обстріли, зафіксовано на Донецькому напрямку. Із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії противник бив по Авдіївці, Семигір’ї, Кодемі та Кам’янці, а з 120 та 82 мм мінометів - по Дачі, Новгородському, Зайцевому та Авдіївці. Також, міномети калібру 82 мм окупанти застосували по наших захисниках у Майорську і Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог стріляв по наших укріпленнях в Авдіївці, Новгородському, Луганському та Зайцевому.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 випадок порушення режиму припинення вогню. Зокрема, зі 122 мм самохідних установок та 120 мм мінометів обстріляні наші опорні пункти у Водяному і Талаківці. Крім цього, міномети калібру 120 та 82 мм ворог задіяв у Широкиному та Красногорівці, а біля Мар’їнки та Гнутового - активізувалися ворожі снайпери. Також, на Донеччині окупанти використовували бронетехніку, гранатомети, великокаліберні кулемети, зенітні установки та стрілецьку зброю.

На Луганщині ворог 6 разів обстрілював українських армійців з гранатометів та стрілецької зброї у Новоолександрівці та Станиці Луганській.

Незаконні збройні формування ОРДО обстріляли південно-східні околиці Авдіївки. Вогонь вівся з напрямків населених пунктів Каштанове, Мінеральне, Яковлівка, Спартак та з Аеропорту. НЗФ використали заборонені Мінськими угодами ствольну артилерію калібром 122 мм та міномети калібром 82 мм (представниками української сторони СЦКК зафіксовано 60 розривів боєприпасів), а також СПГ, РПГ, АГС, озброєння БМП та стрілецьку зброю.

Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, лінії електропередач, через які забезпечується електропостачання міста Авдіївки. Таким чином населений пункт залишився без світла та води.

Цього дня не обійшлося без жертв. Так, місцевий мешканець 1997 року народження отримав несумісне із життям поранення голови.

На Луганському напрямку представники НЗФ ОРЛО здійснили обстріли території, підконтрольній силам АТО, від зруйнованого автомобільного мосту до пішохідного мосту смт Станиця Луганська. Вогонь вони вели з напрямку села Дачне, пам’ятника Князю Ігорю та блокпосту перед пішохідним мостом.

Слід зазначити, що цього разу НЗФ використовували озброєння БМП, автоматичні та протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Про ці випадки порушення режиму припинення вогню представники української сторони СЦКК повідомили спостерігачів СММ ОБСЄ.