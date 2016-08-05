Українські військові відбили атаку ДРГ біля Богданівки – штаб

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують обстріли позицій Збройних сил України. Впродовж минулої доби зафіксовано 42 випадки відкриття вогню. З них 21 на Донецькому та 19 на Маріупольському напрямках, 2 на Луганщині. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 ранку 5 серпня.

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На Маріупольському напрямку вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів та кулеметів супротивник вів по укріпленнях ЗСУ у Водяному, де бойовиками також було застосовано БМП. По позиціях наших захисників в населених пунктах Красногорівка, Тарамчук та Гранітне вівся гранатометний вогонь, у Новотроїцькому та Павлополі ворог застосував вогонь з мінометів. Поблизу Мар’їнки зафіксовано вогонь з зенітної установки. Неспокійно було в Луганському та Старогнатівці. В районі Мар’їнки та Широкиного активність проявили ворожі снайпери.

У штабі АТО розповіли про атаку ДРГ бойовиків: "Близько десятої години вечора під прикриттям темряви група противника в кількості до 8 осіб підійшла до опорного пункту в районі Богданівки. Тримаючись на відстані біля 500 м диверсанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Українські захисники були готові до провокацій та дали гідну відсіч. За годину противник відступив у зворотному напрямку. Втрат серед особового складу української сторони не має".

"На Донецькому напрямку противник вів мінометний та кулеметний вогонь по захисниках Авдіївки та Невельського. У Зайцевому та Нижньому Лозовому ворог застосував БМП, з яких зафіксовано 16 пострілів. По Опитному вогонь відкривався з протитанкового ракетного комплексу. По позиціях у Луганському окупанти застосували БМП та вогонь з кулеметів великого калібру, на цій ділянці активізувався снайпер", - йдеться у повідомленні.

На Луганщині по українських позиціях в Новозванівці та Лопаскиному окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. З другої половини у цьому напрямку спостерігалося затишшя.

"Противник активізував проведення аеророзвідки на Донеччині, де тричі зафіксовано польоти безпілотних літальних апаратів", - додали у штабі.