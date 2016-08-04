Поліція розповіла про наслідки обстрілу Авдіївки, місто може залишитися без води

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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«Ближче до півночі бойовики «ДНР» обстріляли Авдіївку. Пошкоджено лінії електропередач. Авдіївський коксохім перейшов на аварійний режим роботи. Є загроза зупинення водопостачання - до світанку місто може залишитися без води», - зазначив він.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що з другої години ночі бойовики відновили обстріл житлових кварталів населених пунктів біля Донецька.