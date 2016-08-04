Поліція розповіла про наслідки обстрілу Авдіївки, місто може залишитися без води
08:57, 04 серпня 2016Війна
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Через обстріл бойовиками міста. Авдіївка Донецької області виникла загроза зупинки водопостачання.
В Авдіївці існує загроза зупинки водопостачання / irivne.info
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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«Ближче до півночі бойовики «ДНР» обстріляли Авдіївку. Пошкоджено лінії електропередач. Авдіївський коксохім перейшов на аварійний режим роботи. Є загроза зупинення водопостачання - до світанку місто може залишитися без води», - зазначив він.
Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що з другої години ночі бойовики відновили обстріл житлових кварталів населених пунктів біля Донецька.
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