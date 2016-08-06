У Луганську підірвали автомобіль голови бойовиків "ЛНР" Плотницького - ЗМІ
10:05, 06 серпня 2016Війна
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У Луганську підірвана машина глави самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького, при цьому поки уточнюється, чи був в машині сам голова луганських бойовиків.
Чи постраждав сам Плотницький, поки не повідомляють / Фото youtube.com
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на так звану "Народну міліцію ЛНР".
"У Луганську сьогодні стався вибух, постраждала машина глави ЛНР Ігоря Плотницького", - йдеться в повідомленні.
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За даними бойовиків, на даний момент дві людини знаходяться в лікарні з пораненнями.
Як повідомляв УНІАН, раніше помічник президента Росії Владислав Сурков висловив упевненість, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький "пропрацюють на своїх постах" до закінчення терміну повноважень в 2018 році.
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