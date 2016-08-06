У Луганську підірвали автомобіль голови бойовиків "ЛНР" Плотницького - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на так звану "Народну міліцію ЛНР".

"У Луганську сьогодні стався вибух, постраждала машина глави ЛНР Ігоря Плотницького", - йдеться в повідомленні.

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За даними бойовиків, на даний момент дві людини знаходяться в лікарні з пораненнями.

Як повідомляв УНІАН, раніше помічник президента Росії Владислав Сурков висловив упевненість, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький "пропрацюють на своїх постах" до закінчення терміну повноважень в 2018 році.