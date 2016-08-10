Бойовики обстріляли з гранатометів КПВВ "Золоте"

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, гранати розірвалися у кількох метрах перед КПВВ.

Постраждалих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

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Нагадаємо, пункт пропуску "Золоте" був відкритий з боку підконтрольній території Україні ще 31 березня, проте за пару годин він був закритий, оскільки представники бойовиків на своїй стороні відмовилися пропускати людей, що захотіли перетнути лінію розмежування, і відмовляються робити це до цих пір.

При цьому територія біля КПП постійно потрапляє під обстріли.