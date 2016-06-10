КПВВ "Золоте" на Луганщині лишається закритим - прикордонники

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, інші КПВВ працюють у штатному режимі.

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«Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі, крім КПВВ «Золоте». Пасажиро-транспортний потік залишається динамічним. Загалом лінію розмежування перетнули майже 28 тисяч осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці для перетину лінії розмежування через КПВВ «Маріїнка» на в'їзд з неконтрольованої території було 310 автомобілів, і у зворотному напрямку - 270. У КПВВ «Зайцеве» на в'їзд було 100 автомобілів, а на виїзд - 200. У «Гнутовому» черг немає, а в «Новотроїцькому» 30 автомобілів прямували на в'їзд.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації має намір найближчим часом відкрити автомобільний пункт пропуску Золотом, про що неодноразово заявлялося.

КПВВ «Золоте» відкрили 31 березня, але у зв'язку з обстрілами бойовиків і неможливістю протилежного боку забезпечити перехід жителям області його роботу призупинили в той же день.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відзначала обмежена кількість пунктів пропуску в Луганській області і звертала увагу, зокрема, на непрацюючий пункт пропуску Золотом.