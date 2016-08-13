За минулу добу бойовики на Донбасі 61 раз відкривали вогонь

Про це повідомляється в опублікованому на Facebook зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 13 серпня.

Зокрема, 31 обстріл зафіксовано на Маріупольському,16 на Донецькомута 14 на Луганському напрямках.

Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Вогнем з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупанти вели збройні провокації у Водяному, Гнутовому, Старогнатівці, Широкиному та Новогригорівці. Мінометний вогонь відкривався у Красногорівці та Мар’їнці.По всій ділянці фронту Широкине - Мар’їнка ворог активно застосовував бойові машини піхоти, до того ж на цьому напрямку проявили себе снайпери. В районі Мар’їнки також зафіксованоогонь зенітних установок.

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На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів,великокаліберних кулеметів та гранатометів противник відкривав вогонь по захисниках Невельського, Майорську та Авдіївки. У Зайцевому ворог вів гранатометний, а у Новоселівці другій кулеметний вогонь. У Луганському, окрім гранатометів та кулеметів, противник застосував БМП. Бойові машини піхоти також проявили активність у Майорську. В Авдіївці зафіксовано снайперський вогонь.

Поблизу Новоалександрівки, щона Луганщині супротивник, порушуючи Мінські домовленості, застосував важку артилеріюта 120 мм міномети. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних системвогонь вівся по укріпленнях неподалік Новозванівки, Станиці Луганської та Жовтого. У Лопаскиному та Старому Айдарі ворог стріляв з гранатометів, а у Кримському з кулеметів великого калібру. Під старим Айдаром окупанти застосували БМП.

Продовжується активне ведення ворогом повітряної розвідки, у небі над нашими позиціями зафіксовано 7 БПЛА.