Суд звільнив бойовика "ЛНР" за програмою СБУ "На тебе чекають вдома"

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Одурманений російською пропагандою мешканець Біловодського району Луганщини у 2014 році сприяв незаконній діяльності т.зв. "ЛНР". Усвідомлення помилки прийшло до нього дуже швидко, після чого він відмовився від подальшої співпраці з бойовиками. Колишній учасник НЗФ дізнався про Програму Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" та став її учасником", - йдеться в повідомленні.

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Після завершення всіх процесуальних дій Біловодський районний суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

"Отримавши ухвалу суду, колишній бойовик власним прикладом ще раз підтвердив, що Програма СБУ діє, і закликає тих, хто ще має таку можливість, скласти зброю та повертатися додому", - підсумували у відомстві.