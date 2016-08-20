Суд звільнив бойовика "ЛНР" за програмою СБУ "На тебе чекають вдома"
Від кримінальної відповідальності за програмою СБУ "На тебе чекають вдома" звільнено ще одного учасника незаконного збройного формування.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
"Одурманений російською пропагандою мешканець Біловодського району Луганщини у 2014 році сприяв незаконній діяльності т.зв. "ЛНР". Усвідомлення помилки прийшло до нього дуже швидко, після чого він відмовився від подальшої співпраці з бойовиками. Колишній учасник НЗФ дізнався про Програму Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" та став її учасником", - йдеться в повідомленні.
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Після завершення всіх процесуальних дій Біловодський районний суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
"Отримавши ухвалу суду, колишній бойовик власним прикладом ще раз підтвердив, що Програма СБУ діє, і закликає тих, хто ще має таку можливість, скласти зброю та повертатися додому", - підсумували у відомстві.