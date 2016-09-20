На Луганщині відбулося бойове зіткнення з ДРГ окупантів - штаб АТО

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 порушень “режиму тиші”. Обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки, Луганського, Майорська, Новоселівки та Верхньоторецького. Окрім того, по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень “режиму тиші”. В районі Широкиного, Мар’їнки, Водяного, Старогнатівки, Богданівки та Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів.

Окрім того, в районі Новозванівки з боку Калинового, відбулося бойове зіткнення з ДРГ російсько-окупаційних військ.

В зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано проліт одного БПЛА.

"Враховуючи заходи, які тривають у військових частинах окупаційних військ, можна зробити висновок, що основні зусилля противник зосереджує на посиленні підрозділів першого ешелону, удосконалюючи систему фортифікаційного обладнання позицій і оборонних рубежів", - йдеться також у повідомленні.