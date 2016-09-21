Росія активізувала стратегічні ядерні сили - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"19-22 вересня проводиться командно-штабне тренування 33 ракетної армії (Омськ) Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ. Мета тренування – перевірка готовності чергових сил Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) до виконання завдань за призначенням в умовах широкомасштабної війни із застосуванням ядерної зброї та спроможності нових зразків озброєння та засобів АСУ РВСП до виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили у розвідці, на 4-11 жовтня заплановане стратегічне командно-штабне навчання Стратегічних ядерних сил РФ із залученням наземного, повітряного та морського компонентів ядерної тріади.