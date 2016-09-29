Станицю Луганську можуть виключити зі списку розведення сил на Донбасі - Тука (відео)

Про це в інтерв'ю Еспресо заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він розповів, що 28 вересня була спроба прориву ДРГ терористів на підконтрольну Україні територію.

"У Станиці Луганській була спроба атаки ДРГ, тому можливо цілком, що Станиця буде виключена або перенесені терміни, щось говорити наперед складно", - сказав Тука.

Він назвав реакцію жителів Станиці щодо можливого розведення сил надто емоційною.

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Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій наголосив, в рамковому рішенні про розведенню військ йдеться тільки про ті три ділянки, де відсутні населені пункти.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Луганської області Юрій Гарбуз заявив, "якщо українські військові підуть на кілометр, ми втратимо Станицю".

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.