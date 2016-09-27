Якщо українські військові відійдуть на кілометр, ми втратимо Станицю - глава Луганщини про розведення сил

Про це заявляє керівник Луганщини Юрій Гарбуз, передає Радіо Свобода.

Під час Мінських переговорів було підписано рамкову угоду про розведення озброєння уздовж лінії розмежування. Дві точки для розведення узгоджені на Луганщині. Однак повністю виконати угоду неможливо, вважає голова Луганської обласної адміністрації.

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Гарантувати відведення озброєння з боку бойовиків неможливо, каже Гарбуз. До того ж, як реалізувати домовленість на практиці, не втративши територій, керівник Луганщини не знає.

"Я поки не розумію, як це зробити практично. Тому що відвести на кілометр... У нас Станиця Луганська, якщо ми йдемо на кілометр, ми просто втратимо Станицю Луганську. Я не хотів би втрачати жодного сантиметра української землі. Я не вірю, що буде з їхнього боку буде дотриманий режим тиші, тому що кожен день йдуть обстріл", – говорить Гарбуз.

На думку керівника Луганщини, на мінських переговорах потрібно домовлятися не про відведення техніки на кілометр, а про повернення територій під українську юрисдикцію.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з визначеними координатами.