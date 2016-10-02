У СЦКК назвали умову для початку розведення сил у Петровському

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький.

"Звичайно, вплине, і ми зараз, за останню добу, спостерігаємо значне збільшення кількості обстрілів", - сказав Кременецький.

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Разом з тим він заявив, що, зокрема, розведення сил у Станиці Луганській поки що неможливе через обстріли з боку бойовиків. "Я б утримався від коментарів та встановлення термінів, тому що вчора і позавчора ми спостерігали обстріли в Станиці Луганській. Фахівцями Спільного центру (СЦКК - УНІАН) зафіксовано й задокументовано результати цих обстрілів, і ми сьогодні надаємо на розгляд ОБСЄ", - сказав він.

Також Кременецький додав, що в Петровському розведення сторін не може початися, поки бойовики не забезпечать вільне пересування спостерігачам місії ОБСЄ і не розмінують територію. "Про Петровське. Як учора повідомляла СММ ОБСЄ, вона відчуває певні перешкоди у свободі пересування в даному районі. А згідно з Рамковою угодою, там написано, що має бути забезпечено вільне пересування ОБСЄ. На наш погляд, сторона окремих районів Донецької області повинна здійснити розмінування своєї території і забезпечити вільне пересування місії ОБСЄ. Зі свого боку інженерні роботи проводяться ЗСУ на всіх трьох ділянках, будуються спостережні пункти для ОБСЄ і офіцерів СЦКК. Проводиться розмінування території та маркування тих перешкод, які ще є", - пояснив Кременецький.

За його словами, єдиний пункт, де на даний момент вдалося розвести війська - це Золоте.

"Вчора ми провели розведення сил поблизу Золотого з боку окремих районів Луганської області. Там офіцер брав участь з російської сторони, з української сторони - я особисто. Також патрулі ОБСЄ з обох сторін були присутні на місцях", - поінформував керівник української сторони СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км вглибину.

При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з таких двох ділянок здійснюється за моніторингу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.