Спостерігачі ОБСЄ через міни не змогли дістатися до Богданівки і перейти міст в Щасті

Як повідомляється у мікроблозі ОБСЄ у Twitter, спостерігачі СММ не змогла пройти до Богданівки, через те що територія не звільнена від мін.

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Крім того, повідомили у Місії: «СММ все ще не може перейти міст у Щасті зі сторони «ЛНР» - міни та барикади».

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км вглибину.

При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з таких двох ділянок здійснюється за моніторингу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що розведення військ вдалося досягнути лише в Золотому. На інших ділянках тривають бойові дії.