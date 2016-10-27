Бойовики з ранку обстрілюють житловий сектор Торецька з мінометів - Аброськін

Про це повідомив начальник Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні з 6.30 бойовики з мінометів обстрілюють Торецьк. О 7.20 почали обстріл житлового сектора мирного міста. Влучення на вул. Фестивальній і вул. Павлова. Інформація про постраждалих мирних громадян на даний час не надходила до поліції", - написав він.

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Аброськін повідомляє, що по закінченню обстрілу слідчо-оперативна група поліції проведе огляд пошкоджених будинків.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупанти обстріляли позиції українських військових в зоні АТО 72 рази. Бойовики застосовували великокаліберні міномети і ствольну артилерію, поблизу Красногоровки і Павлополя - озброєння танка.