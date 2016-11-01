Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових- Мотузяник
13:04, 01 листопада 2016Війна
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Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат серед українських захисників.
Доба у зоні АТО минула без втрат / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений», - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі.
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