Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових- Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі.