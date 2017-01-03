Розвідка повідомила про дезертирство в "Л/ДНР" та безчинства щодо цивільних з боку бойовиків

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, незважаючи на жорсткі заходи командування російських окупаційних військ щодо запобігання випадкам порушення особовим складом військової дисципліни, вживання спиртних напоїв, самовільного залишення місць служби, безчинств щодо місцевого населення, їх кількість у період новорічних свят різко зросла.

Читайте також"Гумконвої" Путіна використовують для вивезення з Донбасу тіл російських військових - розвідка

«1 і 2 січня за вказівкою командувача 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проведено збір по тривозі з шикуванням всього особового складу в підрозділах 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) з метою покарання військовослужбовців за масове залишення передових позицій у новорічну ніч, вживання спиртних напоїв і безчинства в громадських місцях», - інформує розвідка.

За її даними, 2 січня військовослужбовець 100-ї так званої окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та здійснив підрив гранати, внаслідок чого отримали поранення цивільні особи.