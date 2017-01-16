Помічник Путіна попередив терористів на Донбасі: "республіки" повинні готуватися до "повернення до України" - ЗМІ

Також він передав присутнім "поради" Кремля, передає Обозреватель з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

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Учасників "засідання" вибила з колії звістка, що Москва має намір удвічі скоротити фінансування бойовиків. Однак наступна новина просто шокувала: Сурков наголосив, що "республіки" повинні готуватися до "повернення до України", якій нібито будуть нав'язані певні умови реінтеграції.

Йдеться про повну амністію бойовиків й надання "Л/ДНР" особливого статусу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міністерстві з питань окупованих території сподіваються на звільнення Донбасу вже в цьому році, або максимум – до середини 2018-го.