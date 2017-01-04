Військовий експерт пояснив, що буде з Донбасом у 2017-му році (відео)

13:18, 04 січня 2017
Війна
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Можливості для покращення ситуації на сході України вже цього року є. 

Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу (у 2006-2010 роках - УНІАН) Ігор Романенко, передає 5 канал.

"Потенційно можливості (для того, щоб Росія здала Донбас - УНІАН) дійсно сформувалися. Ми пам’ятаємо висловлювання Путіна наприкінці минулого року на прес-конференції. Те, що він казав і те, як він казав, так чи інакше було сказано, що будуть позитивні зміни", – зауважив Романенко.

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"Я не поділяю такого оптимізму (про звільнення Донбасу вже 2017 року - УНІАН), тому що це свого роду вистава, але зміни накопичилися. Знаєте, це філософський підхід, кількість переходить в якість, і це накопичення вже має місце. Він (Путін - УНІАН) бачить можливості тиску на військових – це затратна справа, від цього страждає імідж Росії, і зараз Путін шукає більш вигідні для нього як лідера та для Росії як країни шляхи, яким чином керувати цією державою", – розповідає експерт.

Раніше заступник міністра у справах окупованих територій Гергій Тука заявив, що окуповані території Донбасу Україна поверне під свій контроль наступного року або максимум до червня 2018 року. 

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Теги: #Донбас#Росія#ситуація