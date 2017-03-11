Авдіївка через обстріли знову залишилася без електрики

В Авдіївці Донецької області сьогодні близько 14:30 обстрілами перебито лінію електропостачання.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, без електроенергії залишилося місто, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

«За виробленим алгоритмом підключаємо життєво важливі об'єкти міста до альтернативного енергоживлення. Дали в СЦКК заявку на відновлювальні роботи на ЛЕП», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня внаслідок обстрілів з боку бойовиків було пошкоджено повітряну високовольтну лінію електропередач поблизу Авдіївки. Без електропостачання залишилися жителі міста, а також Авдіївський коксохім і ДФС.

7 березня лінію електропостачання відремонтували. А 8 березня було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції.