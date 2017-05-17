Сьогодні бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки та Красногорівки – СЦКК

Впродовж сьогоднішнього дня бойовики із мінометів обстріляли житлові квартали Авдіївки та Красногорівки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО із посиланням на інформацію української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

"Залишається напруженою обстановка в районі населеного пункту Авдіївка. Близько 07.00 17 травня противником було здійснено обстріл житлового сектору одного з районів Авдіївки під назвою Стара Авдіївка із застосуванням мін калібру 82 мм, а також РПГ і всіх типів стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей. Внаслідок обстрілу пошкоджено три житлових будинки на вулиці Спортивній. В одному з них міна пробила кришу веранди, осколками було вбито собаку. Лише дивом серед цивільного населення Авдіївки ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Також у штабі констатують, що сьогодні о 15.00 в населеному пункті Красногорівка внаслідок обстрілу декілька мін калібру 82 мм влучили в будівлю місцевої загальноосвітньої школі №1. На щастя, у цей момент дітей та вчителів в школі не було.

"Зазначені злочини НЗФ ОРДЛО черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - наголосили у штабі АТО.