Бойовики зруйнували приватний будинок під час артобстрілу Авдіївки

Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки пошкоджено приватний будинок.

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Як повідомляється на сайті поліції Донеччини, сьогодні, 16 травня, близько 17.45 бойовики обстріляли стару частину міста.

«Під час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах», - йдеться у повідомленні.

Господар домоволодіння не постраждав, бо в цей час був на подвір'ї іншого свого будинку, розташованого поруч. Дружина чоловіка була ще на роботі.

Правоохоронці обходять постраждалий район та з’ясовують, чи є інші пошкодження.

Також вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.