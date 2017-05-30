Доба в АТО: бойовики підвищили вогневу активність на Луганському напрямку

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано 5 фактів використання противником зброї, що заборонена Мінськими угодами.

На Приморському напрямку проросійські озброєні бандформування 18 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО. Обстрілявши з важких артилерійських систем минулої ночі наші позиції біля Красногорівки, впродовж решти доби бойовики відкривали вогонь з більш легкого озброєння. Так, ввечері противник з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював опорні пункти українських підрозділів в районі Павлополя, Гнутового, Чермалика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового й Талаківки. Поблизу Павлополя бандити також били з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП.

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На Донецькому напрямку незаконні збройні формування здійснили 15 обстрілів. Найчастіше вони вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 мм, 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82-мм мінометів, БМП та піхотного озброєння неодноразово опинялись наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Також ввечері противник з мінометів бив поблизу Зайцевого, Верхньоторецького та Пісків.

На Луганському напрямку минулої доби зафіксовано 17 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї, що свідчить про підвищення вогневої активності противника на цьому напрямку. Зокрема, після з 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Катеринівки та станції Донець. Там ворог здебільшого застосовував гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.

В результаті бойових дій минулої доби 3 українських захисників отримали поранення.