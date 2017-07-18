Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки, є поранені - Жебрівський (фото)

Сьогодні ввечері бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки, поранено двох мирних жителів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"Один зі снарядів влучив у будинок по вулиці Шевченка. Поранено двох чоловіків - 1955 та 1961 років народження", - написав він.

Голова ВЦА додав, що постраждалих з осколковими пораненнями голови доправили до лікарні, їхній стан – середнього ступеня важкості.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби бойовики 10 разів порушували перемир’я в районі проведення АТО, троє українських військових поранені.