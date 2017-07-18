Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують гранатомети і міномети, трьох військових поранено

З початку доби бойовики 10 разів порушували перемир’я в районі проведення АТО, троє українських військових дістали поранення. Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, найбільше випадків порушення режиму тиші зафіксовано на Донецькому напрямку.

«Близько першої ночі бойовики з гранатометів та стрілецької зброї били по наших опорних пунктах на шахті Бутівка. Майже о 2 ночі, застосовуючи теж саме озброєння, бандформування обстріляли українські позиції в районі Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав кульове поранення», - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними штабу, близько 13.00 опорні пункти під Авдіївкою терористи накривали з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї. Крім того, об 11.00 бойовики випустили 5 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Пісках. В результаті цього обстрілу осколкові поранення дістали ще двоє українських бійців.

На Луганському напрямку під вогнем бойовиків зі стрілецької зброї і гранатометів опинились селища Кримське та Донець.

«Загалом з початку доби противник 10 разів порушив перемир’я, 3 наших військових отримали поранення. Сили АТО п’ять разів відкривали вогонь у відповідь», - поінформували у штабі.

Як відомо, вчора бойовики застосували заборонене озброєння в Красногорівці та Трьохізбенці.