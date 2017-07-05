Військові розкрили брехню Росії про Агєєва, захопленого у полон на Донбасі (фото)

Міністерство оборони РФ заявляє, що полонений розвідниками 93-ої ОМБр російський контрактник Віктор Агєєв був звільнений у запас.

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"Проте звичний та найдієвіший інструмент Росії - брехня - дав збій цього разу. На другій сторінці військового квитка полоненого Агєєва немає ані запису про звільнення, ані відповідної печатки", - йдеться у повідомленні 93-ої ОМБр на її сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганській області. Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

У свою чергу, в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин в минулому році "звільнився в запас".