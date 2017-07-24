На Луганщині поліцейські виявили схованку з боєприпасами

Гранатомети, гранати, порох та майже триста набоїв вилучили поліцейські на узбіччі дороги сполученням Лисичанськ-Бахмут. Про це повідомляє речник поліції Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

Читайте такожСБУ виявила у зоні АТО схованки зі зброєю російського виробництва (фото)"До Лсичанського відділу поліції звернувся 44-річний місцевий мешканець, який розповів правоохоронцям, що на узбіччі дороги він виявив мішок з боєприпасами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Лисичанського відділу поліції та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Луганській області. В ході огляду місця події поліцейські виявили та вилучили три гранатомети «РПГ-22», п’ять гранат «Ф-1», 1,5 кг пороху та 283 патрони калібру 7,62 мм", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вилучене направлено до НДЕКЦ. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").