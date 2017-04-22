У Бахмуті поліцейські затримали диверсійну групу бойовиків, яка викрадала людей та зберігала арсенал зброї (фото)

У місті Бахмут, Донецької області поліцейські викрили та затримали двох бойовиків, які діяли під керівництвом «полковника збройних сил ДНР». Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Крім того, за місцем мешкання одного з них, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - 8 вогнеметів «Шмель» російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію.

«Він був закопаний у дворі під господарчою будовою. Вилучено – 8 реактивних вогнеметів «Шмель» російського виробництва, 8 автоматів та 4 магазин до них, а також 2 ящики набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм – 3480 штук», - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські встановили, що з квітня по червень 2014 року бойовики під керівництвом мешканця Бахмуту, який нині є «начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР», скоювали на території Донеччини розбійні напади, викрадали людей та «віджимали» автомобілі.

За інформацією, «куратор» найманців з позивним «Отшельник» 1964 року народження має тісні зв’язки з вищим командуванням ЗС РФ.

Сьогодні за місцем мешкання одного з учасників НЗФ в селі Іванівське (Красне) поліцейські виявили великий арсенал нелегальної зброї.

Зброю та боєприпаси вилучено та спрямовано на експертизу. Наразі із затриманими бойовиками працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття відразу кількох кримінальних проваджень відносно учасників НЗФ.

Ведеться подальша робота з документування членів злочинного угрупування.