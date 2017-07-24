Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 200 вибухів на Донбасі за вихідні

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що зафіксувала понад 200 вибухів у Донецькій та Луганській областях за вихідні. Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У період з вечора 21 липня до вечора 22 липня Спеціальна моніторингова місія задокументувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема, схожу кількість вибухів (близько 75), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів). У період з вечора 22 липня до вечора 23 липня місія задокументувала збільшення порушення припинення вогню, однак схожу кількість вибухів (близько 70)", - йдеться у звіті.

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"У період з вечора 21 липня до вечора 22 липня Спеціальна моніторингова місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області - усі у контрольованій урядом України Попасній (за 69 км на захід від Луганська), зокрема більше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (17 вибухів)", - заявили спостерігачі.

Також сказано, що на Луганщині між вечорами 22 та 23 липня спостерігачі задокументували менше порушень режиму тиші, включаючи два вибухи.

Як повідомляв УНІАН раніше, українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що отримала дані про підготовку до використання бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї.

«Українською стороною СЦКК отримані дані про початок використання бойовиками НЗФ ОРДО мобільних чотириствольних реактивних систем залпового вогню, розроблених у 2015 році так званим «Республіканським центром науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ДНР», йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО