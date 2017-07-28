У РФ підтвердили, що бойовики утримують журналіста Асєєва

Журналіст Станіслав Асєєв знаходиться на окупованій території Донецької області, де проти нього терористи порушили кримінальну справу. Як повідомили УНІАН у службі інформації Національної спілки журналістів, про це йдеться у листі секретаря Союзу журналістів Росії Тимура Шафіра до голови НСЖУ Сергія Томіленка.

«Журналіста Станіслава Асєєва арештовано та проти нього порушена карна справа, яка контролюється «Генеральною Прокуратурою ДНР». Після завершення останньої зустрічі під егідою ОБСЄ (19-20 червня), на якій була прийнята спільна заява щодо долі журналіста Асєєва С.В., ми використали всі можливості, які у нас є, для з’ясування ситуації щодо його місцезнаходження», - йдеться у листі.

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Крім того, повідомляється про те, що «Асєєва звинувачують у здійсненні злочинів, передбачених «Карним Кодексом ДНР», а хід слідства контролюється «Генеральною Прокуратурою ДНР»».

У НСЖУ також зазначили, що 20 червня головами журналістських спілок України та Росії була зроблена спільна заява із закликом до якнайшвидшого з’ясування долі українського журналіста Асєєва, який зник у Донецьку у червні. Документ було підписано під час конференції ОБСЄ у Відні.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала бойовиків «ДНР» розкрити місцезнаходження зниклого в Донецьку журналіста Асєєва.

Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я і друзі зниклого журналіста побоювалися, що він був затриманий так званою «владою» і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. Відтоді не було достовірної інформації про його долю і місцеперебування. До сьогодні представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.