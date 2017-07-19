Бойовики "розігрують спектакль" та офіційно не підтверджують затримання зниклого в Донецьку журналіста - Геращенко

Контрольовані Росією бойовики офіційно не підтверджують затримання зниклого в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, який також відомий під псевдонімом Станіслав Васін. Про це заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко повідомила у соціальній мережі Facebook.

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"Представники бойовиків знову цинічно розігрують спектакль щодо Стаса Асєєва, незаконне утримання якого вже місяць "не можуть" офіційно підтвердити", - заявила Геращенко.

Також вона повідомила, що "ОРЛО заявили, що суддя українського суду Рудов, який кілька місяців тому був затриманий на КПВВ, коли їхав на окуповані території на похорони матері, і потім кілька місяців утримувався в тюрмі в Луганську (він був весь цей час в списках заручників), начебто випущений на волю".

Як повідомляв УНІАН, 4 липня міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала бойовиків «ДНР» розкрити місцезнаходження зниклого в Донецьку журналіста Асєєва.

Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я і друзі зниклого журналіста побоювалися, що він був затриманий так званою «владою» і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. Відтоді не було достовірної інформації про його долю і місцеперебування. До сьогодні представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.