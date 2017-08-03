У США закликають припинити перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі

Посольство США в Україні закликає припинити перешкоджати роботі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні дипмісії у мікроблозі в Twitter.

«Слід припинити перешкоджати роботі Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ. За своїм мандатом СММ ОБСЄ має вільно пересуватися Україною», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на окупованих територіях Донбасу тривають погрози і насильство стосовно спостерігачів місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 1 серпня бойовики порушили Мінські домовленості, утримуючи більш як 7 годин вантажівку з відеообладнанням місії ОБСЄ.