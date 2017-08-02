Бойовики "ДНР" понад 7 годин утримували водія та обладнання ОБСЄ

Бойовики "ДНР" затримали водія та вантажівку з обладнанням для камери спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й утримували понад сім годин в селищі Оленівка. Про це повідомляється на сторінці організації в Twitter.

""ДНР" перешкоджає свободі пересування ОБСЄ. Водія і вантажівку з обладнанням для камери ОБСЄ утримують 7+ годин в Оленівці. Сторони зобов’язані дотримуватися Мінських угод і мандата СММ ОБСЄ, зокрема, допускати моніторинг із використанням технічних засобів", - йдеться в повідомленні.

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«ДНР» перешкоджає свободі пересування #ОБСЄ. Водія і вантажівку з обладнанням для камери #ОБСЄ утримують 7+ годин в Оленівці. #SupportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) August 1, 2017

Згодом у СММ ОБСЄ повідомили, що вантажівка з обладнанням для камери проїхала Оленівку після 7,5 годин утримування "ДНР".

"ОБСЄ потрібен повний та безперешкодний доступ для виконання своєї роботи – сторони мусять захищати свободу пересування представників моніторингової місії", - підкреслили в ОБСЄ.

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Вантажівка з обладн. для камери #ОБСЄ проїхала Оленівку після 7,5-год утримування «ДНР» – порушення Мінськ.угод і мандата ОБСЄ. #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) August 1, 2017

#ОБСЄ потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи – сторони мусять захищати свободу пересування СММ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) August 1, 2017

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ. Зокрема, бойовики планують теракти для того, щоб потім звинуватити у цьому українську армію.