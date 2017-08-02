Бойовики "ДНР" понад 7 годин утримували водія та обладнання ОБСЄ

00:09, 02 серпня 2017
Війна
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Бойовики "ДНР" продовжують перешкоджати місії ОБСЄ, порушуючи тим самим Мінські угоди.

Бойовики

Бойовики "ДНР" затримали водія та вантажівку з обладнанням для камери спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й утримували понад сім годин в селищі Оленівка. Про це повідомляється на сторінці організації в Twitter.

""ДНР" перешкоджає свободі пересування ОБСЄ. Водія і вантажівку з обладнанням для камери ОБСЄ утримують 7+ годин в Оленівці. Сторони зобов’язані дотримуватися Мінських угод і мандата СММ ОБСЄ, зокрема, допускати моніторинг із використанням технічних засобів", - йдеться в повідомленні.

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Згодом у СММ ОБСЄ повідомили, що вантажівка з обладнанням для камери проїхала Оленівку після 7,5 годин утримування "ДНР".

"ОБСЄ потрібен повний та безперешкодний доступ для виконання своєї роботи – сторони мусять захищати свободу пересування представників моніторингової місії", - підкреслили в ОБСЄ.

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Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ. Зокрема, бойовики планують теракти для того, щоб потім звинуватити у цьому українську армію.

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Теги: #бойовики перешкоджають ОБСЄ#порушення Мінських угод#блокування СММ ОБСЄ бойовиками