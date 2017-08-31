Танки, гаубиці та вантажівки: спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували військову техніку

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що на окупованих територіях Донбасу зафіксувала розміщення гаубиць, танків, військових вантажівок та іншої бронетехніки. Про це йдеться у звіті Місії за період з 19.30 29 серпня по 19.30 30 серпня.

Зокрема, сказано, що, у порушення визначених координат відведення озброєння від лінії розмежування, у районах, які не контролюються урядом України, на основі даних повітряного спостереження від 28 серпня було виявлено чотири самохідні гаубиці на тренувальному полігоні на відстані 3,7 км на схід і південний схід від Тернового (57 км на схід від Донецька).

Також СММ зафіксувала на зазначеному полігоні у Терновому 49 танків та ще 37 танків на території військової бази на відстані 3,2 км на захід від Мануїлівки (65 км на схід від Донецька). Окрім того, спостерігачі бачили на відстані близько 3 км на південь від Луганська, як вантажівка перевозила танк Т-72.

Читайте такожВ ОБСЄ розповіли подробиці нападу бойовиків на спостерігачів

Крім того, СММ зафіксувала бойові броньовані машини та іншу бронетехніку військового типу та військові вантажівки в зоні безпеки, де озброєння не повинно бути. Так, на окупованих територіях СММ бачила свіжі сліди, які, за оцінкою місії, були залишені танком Т-72 та від бойової машини піхоти БМП-2 неподалік Калинового (за 60 км на захід від Луганськ). Також спостерігачі бачили свіжі сліди, які, за оцінкою місії, належали щонайменше дев'яти бронетранспортерам МТ-ЛБ, між Кадіївкою (колишня назва Стаханов, за 50 км на захід від Луганська) та Ірміно (за 54 км на захід від Луганська).

Крім того, за даними повітряного спостереження від 28 серпня, було виявлено два види бронетехніки військового типу неподалік села Пікузи (колишня назва Комінтернове, за 92 км на південь від Донецька). Місія також виявила ще п'ять видів бронетехніки військового типу та близько 50 вантажівок неподалік Кальміуського (колишня назва Комсомольске, за 42 км на південний схід від Донецька) у тій зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено 5 пунктом Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.