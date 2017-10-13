На пункті пропуску "Мар'їнка" снайпер бойовиків поранив прикордонника

На контрольному пункті в'їзду та виїзду "Мар'їнка" у Донецькій області снайпер незаконних збройних формувань поранив українського прикордонника у плече. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Читайте такожГенштаб відреагував на обстріли бойовиками КПВВ, внаслідок яких є загиблий і поранені (відео)"Черговий обстріл був зафіксований на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове". Цього разу працював снайпер незаконних збройних формувань. У результаті вогню під час виконання службових обов’язків на контрольному посту "Мар’їнка" отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Краматорського прикордонного загону. Куля влучила прикордоннику в плече", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пораненому військовослужбовцю надали першу медичну допомогу та каретою швидкої медичної допомоги транспортували до лікарні міста Курахове.

"На даний момент життю та здоров’ю пораненого нічого не загрожує. За даним фактом було проінформовано штаб АТО та представників ОБСЄ", - повідомили у ДПСУ.